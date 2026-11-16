Rail Vikas Nigam verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rail Vikas Nigam hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.10 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47.01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 51.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch