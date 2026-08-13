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13.08.2026 06:37:00
Rail Vikas Nigam informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rail Vikas Nigam präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rail Vikas Nigam 0.650 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rail Vikas Nigam im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 39.09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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