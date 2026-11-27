St. Gallen (awp) - Die Raiffeisen Gruppe will ihr Anlage- und Vorsorgegeschäft in den kommenden Jahren stark ausbauen. Die zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz will dabei in ihrer neuen Strategieperiode bis 2030 auf ihrem grossen Kundenstamm aus dem Retail- und Hypothekengeschäft aufbauen.

Mit der Positionierung als "starke Anlagebank" aber auch mit einem weiteren Ausbau des Firmenkundengeschäfts werde die Bankengruppe ihre Erträge weiter diversifizieren, teilte Raiffeisen am Freitag anlässlich der Präsentation ihrer neuen Gruppenstrategie mit. Im Anlagegeschäft hat sie sich ein klares Wachstumsziel gesetzt: Bis Ende 2030 soll das Anlagevolumen von heute rund 67 Milliarden Franken auf 100 Milliarden Franken ansteigen.

Erfolgsgeschichte wiederholen

Die Raiffeisen Gruppe habe in den vergangenen 20 Jahren im Hypothekargeschäft eine "fantastische Erfolgsgeschichte" geschrieben, sagte Raiffeisen Schweiz-CEO Gabriel Brenna bei der Präsentation der Gruppenstrategie. Nun wolle man diese Erfolgsgeschichte im Anlagebereich wiederholen. Heute hätten weniger als 20 Prozent der Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden ein Anlagekonto: "Wir müssen im Anlagegeschäft mehr machen", forderte er.

Aber auch der Bereich Vorsorge soll klar an Bedeutung gewinnen. Jedes Jahr gingen rund 60'000 Kundinnen und Kunden in Pension, sagte Brenna. "Heute machen wir rund 5000 Vorsorgeberatungen im Jahr. Das ist viel zu wenig." Um eine wachsende Nachfrage in dem Bereich zu bedienen, sollen die Bereiche Finanzplanung, Pensionierung und Erbschaft unter dem Label "Raiffeisen Vorsorge Plus" gebündelt werden.

Die Bank will zudem neue Beratungskapazitäten mit dem Aufbau von rund 100 zusätzlichen Finanzplanerinnen und Finanzplanern schaffen. Diese sollen die Raiffeisen-Kunden bei finanziellen Entscheidungen im Vorsorgebereich begleiten.

Hausbank für KMU werden

Ausbauen will Raiffeisen auch das Firmenkundengeschäft. Die Bankengruppe strebt nicht zuletzt an, zur "Hausbank für Schweizer KMU" zu werden. Bei mittelgrossen Unternehmen will sie selektiv wachsen und ihre Marktposition bei Grossunternehmen langfristig stärken. Bereits heute sei jede dritte Schweizer Firma Kundin von Raiffeisen - das entspreche mehr als 200'000 Firmenkunden, betonte der CEO.

Im Hypothekargeschäft hält die Gruppe weitgehend an ihrer bisherigen Ausrichtung fest - hier wolle man den Marktanteil halten und "qualitativ" wachsen. Beim Kundenwachstum will die Bank das Augenmerk vor allem auf junge Menschen richten, um frühzeitig Kundenbeziehungen zu etablieren.

tp/mk