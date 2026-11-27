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27.11.2026 07:34:52
Raiffeisen will Anlage- und Vorsorgegeschäft ausbauen
Raiffeisen Schweiz hat die neue Strategie der Raiffeisen Gruppe bis 2030 verabschiedet. Bis Ende 2030 will die laut eigenem Bekunden zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz insbesondere im Anlage-, Vorsorge- und Firmenkundengeschäft zulegen.
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
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Analysen zu Raiffeisen
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.