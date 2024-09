Raiffeisen übernimmt Verwaltung ab 2027 ihrer Futura Fonds von Vontobel

St. Gallen/Zürich (awp) - Die Raiffeisengruppe setzt in Zukunft in der Vermögensverwaltung auf eigene Kompetenzen. Ab 2027 will die Gruppe ihre aktiv gemanagten Futura Fonds wieder selbst verwalten, wie sie am Freitag mitteilte. Zurzeit werden sie noch von Vontobel verwaltet.

Der Wechsel des Managements der aktiven Futura Fonds von Vontobel zu Raiffeisen ermögliche ein ganzheitliches, internes Management der Raiffeisen-Anlagelösungen und -produkte, heisst es in der Mitteilung.

Raiffeisen wolle mit diesem Schritt die eigene Position als Investmentbank und im inländischen Anlagegeschäft stärken. Die bis Mitte 2027 vereinbarte Zusammenarbeit mit Vontobel werde deshalb nicht verlängert. Andere Bereiche der Zusammenarbeit seien von diesem Entscheid nicht betroffen.

Wie Vontobel in einer separaten Mitteilung schreibt, dürften die Auswirkungen auf das Konzernergebnis 2027 minimal sein.

hr/kw