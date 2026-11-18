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18.11.2026 10:49:29
Raiffeisen startet Ratinguniversum mit 28 prominenten Namen
Raiffeisen. (Bild: zVg)">
Neu bewertet auch Raiffeisen Schweiz die Schuldnerqualität von inländischen Unternehmen. Damit will die Bank ihr Potenzial im Firmenkundengeschäft besser ausschöpfen und zugleich Unternehmen den Weg zum Kapitalmarkt erleichtern. Die Ratings sollen auch im Swiss Bond Index berücksichtigt werden – der Zeitpunkt ist allerdings offen.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
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Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.