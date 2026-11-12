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12.11.2026 08:12:49
Raiffeisen schlägt «Weisse Zonen» gegen Wohnungsnot vor
Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz steigen weiter deutlich. Gleichzeitig nimmt die Knappheit am Mietwohnungsmarkt zu. Raiffeisen Schweiz schlägt deshalb einen neuen Ansatz vor: In sogenannten «Weissen Zonen» sollen Bauvorschriften befristet gelockert und konkrete Ziele für zusätzlichen Wohnraum festgelegt werden.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
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|ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
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|Minuszeichen in Wien: ATX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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|Handel in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12.11.26
|Aufschläge in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
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12.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
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11.11.26
|Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
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10.11.26
|Freundlicher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
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10.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.