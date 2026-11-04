Raiffeisen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Raiffeisen lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.18 EUR, nach 2.28 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51.07 Prozent auf 1.70 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch