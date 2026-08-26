Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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26.08.2026 07:37:54
Raiffeisen legt guten Abschluss vor und kündigt Stellenabbau an
RaiffeisenAlle drei Geschäftsfelder haben im ersten Halbjahr 2026 zugelegt. Die Cost-Income-Ratio hat sich deutlich verbessert. Gleichwohl leitet die Genossenschaftsbank Sparmassnahmen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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|Handel in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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21.08.26
|Gewinne in Wien: ATX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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21.08.26
|ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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21.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)