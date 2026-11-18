St. Gallen (awp) - Raiffeisen Schweiz hat ein eigenes Angebot für Kreditanalysen aufgebaut. Die Abdeckung umfasst zum Start 28 ausgewählte Schweizer Emittenten und soll schrittweise ausgebaut werden.

Damit biete die Bankengruppe institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und weiteren professionellen Marktteilnehmenden in der Schweiz Zugang zu einer professionellen Bonitätsanalyse, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Beurteilungen sollen auf einer transparenten und konsistenten Methodik basieren. Neben Finanzkennzahlen würden auch qualitative Faktoren wie Geschäftsmodell, Marktpositionierung, Finanzpolitik, regulatorisches Umfeld und Eigentümerstruktur berücksichtigt.

Zum Start umfasst die Abdeckung Emittenten aus den Bereichen Immobilien, Energieversorgung und Industrie. Genannt werden unter anderem Swiss Prime Site, Axpo und Sulzer.

Das Angebot trage zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Schweizer Anleihenmarkt bei, so Raiffeisen. "Gleichzeitig leisten wir einen volkswirtschaftlich wichtigen Beitrag, indem wir Schweizer Firmen den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern", lässt sich Philipp Ackermann, Leiter Firmenkunden & Handel, in der Mitteilung zitieren.

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