Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9403 0.0%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’324 0.3%  Bitcoin 91’910 0.9%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Franken, Euro, US-Dollar: Warum es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung gibt
BHP und Rio Tinto-Aktie: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
HT5-Aktie: Definitive Nachlassstundung bis 25. Februar 2026 verlängert
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
BACHEM-Aktie: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
Suche...
Plus500 Depot
20.08.2025 08:03:36

Raiffeisen hat wegen Zinsentwicklung weniger verdient

St. Gallen (awp) - Die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich weniger verdient. Aufgrund der gesunkenen Zinsen war das Zinsgeschäft klar rückläufig, während die anderen Bereiche zulegten.

Der Reingewinn sank im Berichtssemester um 13,6 Prozent auf 555 Millionen Franken, wie die zweitgrösste Schweizer Bankengruppe am Mittwoch mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung fiel mit minus 13,7 Prozent auf 670 Millionen in der gleichen Grössenordnung.

Die Bankleitung spricht trotz dem Gewinnrückgang von einem "positiven ersten Halbjahr", wobei der Gewinn auf einem "guten Niveau" liege. Der Rückgang liege im Rahmen der Erwartungen und widerspiegle insbesondere den Rückgang im Zinsengeschäft aufgrund der Leitzinssenkungen der Nationalbank. Insgesamt blieb der Nettoerfolg aus diesem Geschäft mit 1,3 Milliarden Franken um 7,5 Prozent unter der Vorjahresperiode.

Insgesamt sanken die Erträge allerdings lediglich um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden. Das Ergebnis wurden also ausgeglichen durch eine Zunahme in den anderen Bereichen. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft etwa stieg um 9,1 Prozent auf 366 Millionen und der Handelserfolg um 8,5 Prozent auf 136 Millionen Franken.

Marktanteil weiter ausgebaut

Interims-Chef Christian Poerschke zeigt sich in der Mitteilung denn auch zufrieden "Insbesondere freut mich, dass sich der Anteil des indifferenten Geschäfts am Geschäftserfolg weiter erhöht hat. Dies zeigt, dass wir mit unserem strategischen Anspruch der Ertragsdiversifikation auf Kurs sind."

Weiter gewachsen ist Raiffeisen weiter im Bereich der Hypothekarvergabe. Die entsprechenden Forderungen stiegen im ersten Halbjahr um weitere 2,5 Prozent auf mittlerweile 226 Milliarden Franken. Damit habe Raiffeisen den Marktanteil auf nun 18,3 Prozent ausgebaut (gegenüber 18,1% per Ende 2024). Mit anderen Worten: Fast jede fünfte Hypothek in der Schweiz wird von einer Raiffeisenbank vergeben.

Insgesamt beliefen sich die Kundenausleihungen damit per Ende Jahr auf 239 Milliarden Franken. Mit 2,4 Milliarden Franken stamme ein "wesentlicher Beitrag" am Wachstum aus dem Firmenkundengeschäft, heisst es dazu. Der Anteil an Wertberichtigungen für gefährdete Forderungen liege mit 0,137 Prozent dabei auf einem "anhaltend tiefen Niveau".

Auf der Kostenseite widerspiegeln sich laut Mitteilung die "gezielten Investitionen" in die Kundenberatung. Obwohl der Personalbestand mit 32 zusätzlichen Personaleinheiten nur leicht zugenommen habe, schlage sich der Ausbau des Personalbestandes im letzten Jahr in einem höheren Personalaufwand von 823,9 Millionen Franken nieder (+4,0%), heisst es dazu. Aber auch der Sachaufwand erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 300,3 Millionen Franken, womit sich die für Banken wichtige Kerngrösse der Cost-Income-Ratio auf 59,2 Prozent verschlechterte.

Für das zweite Halbjahr geht Raiffeisen von einer "weiterhin soliden" Geschäftsentwicklung aus. Das Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 dürfte allerdings "nicht auf Vorjahreshöhe" zu liegen kommen. "Das Marktumfeld bleibt herausfordernd", schreibt Raiffeisen in der Mitteilung. Im Zinsengeschäft sei aber trotz anhaltendem Margendruck für das zweite Semester mit einem leicht besseren Ergebnis als im ersten Halbjahr 2025 zu rechnen.

uh/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
19.08.25 SMI-Gewinnserie gerissen
19.08.25 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.66 19.50 U80SSU
Short 12’930.48 13.93 S2S3VU
Short 13’439.93 8.77 BROSIU
SMI-Kurs: 12’212.19 19.08.2025 17:31:21
Long 11’667.69 19.34 SHFB5U
Long 11’382.60 13.25 BK5S8U
Long 10’886.87 8.64 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Einbussen
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Top-Rankings

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}