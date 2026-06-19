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19.06.2026 17:27:36

Raiffeisen-GV wählt Basil Heeb zum neuen Präsidenten

Lugano (awp) - Die Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz hat Basil Heeb zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Raiffeisenbanken folgten damit an der Veranstaltung vom Freitag in Lugano dem Antrag des Verwaltungsrats, wie einer gleichentags publizierten Raiffeisen-Mitteilung zu entnehmen ist.

Wie bereits seit dem Frühling bekannt, löst Heeb in dem Amt Thomas Müller ab, der sich nach acht Jahren im Verwaltungsrat und rund viereinhalb Jahren als Präsident nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig.

Zudem wählte die Generalversammlung den ehemaligen Bank-Syz-CEO Yvan Gaillard, den Unternehmer Simon Gfeller sowie den in der Software-Branche tätigen Philipp Kronenberg in den Verwaltungsrat. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Pascal Gantenbein, Sandra Lathion, Beat Schwab, Karin Valenzano Rossi und Rolf Walker wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Genehmigt wurden des weiteren die Jahresrechnung 2025 von Raiffeisen Schweiz und die konsolidierte Jahresrechnung 2025 der Raiffeisen Gruppe. Zudem stimmte eine Mehrheit konsultativ dem Vergütungsbericht 2025 und dem Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz für 2027 zu, wie es weiter heisst. 

Abgelehnt wurde dagegen ein von Vertreterinnen und Vertretern der Raiffeisenbanken vorgebrachter Antrag mit dem Vorschlag zur Weiterentwicklung der Gruppengovernance, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Verwaltungsrat erachte die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit als wichtiges Thema, das er in Zusammenarbeit mit den Raiffeisenbanken, den Eignergremien und Regionalverbänden vorantreiben wolle, so Raiffeisen.

tp/jb

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