Raiffeisen Bank International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Raiffeisen Bank International hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.96 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 51.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch