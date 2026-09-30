Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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30.09.2026 18:00:38
Raiffeisen-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Raiffeisen-Aktie.
Im September 2026 haben 2 Experten die Raiffeisen-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Raiffeisen auf 62,10 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Erste Group Bank
|70,00 EUR
|12,72
|17.09.2026
|Barclays Capital
|59,00 EUR
|-4,99
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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