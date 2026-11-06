Raia Drogasil legte Quartalsergebnis vor

Raia Drogasil äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Raia Drogasil ebenfalls ein EPS von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.22 Milliarden USD – ein Plus von 7.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raia Drogasil 2.07 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch