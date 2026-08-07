Raia Drogasil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Raia Drogasil lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.26 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.14 Prozent auf 11.06 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch