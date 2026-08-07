Raia Drogasil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Raia Drogasil hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 USD, nach 0.040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2.19 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.91 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch