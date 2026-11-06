Raia Drogasil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Raia Drogasil präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.41 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.26 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch