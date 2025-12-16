Rahn+Bodmer ernennt erstes Mitglied der fünften Generation zum Partner

Zürich (awp) - Bei der Privatbank Rahn+Bodmer übernimmt die nächste Generation mehr Verantwortung. Das Zürcher Traditionsinstitut ernennt mit Simon Rahn per 1. Januar 2026 das erste Mitglied der fünften Generation zum unbeschränkt haftenden Partner, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Gleichzeitig treten laut den Angaben sein Onkel, Peter Rahn, und sein Vater, Christian Rahn, nach über 35 Jahren aus der Partnerschaft zurück. Das 275 Jahre alte Institut wird künftig von vier Partnern geleitet.

Der 34-jährige Simon Rahn ist Jurist und seit 2019 im Finanzwesen tätig. 2024 stiess er zu Rahn+Bodmer, wo er unter anderem Privatkunden berät. Diese Aufgabe werde er auch als Partner fortführen.

"Dass unsere Bank über zweieinhalb Jahrhunderte Bestand hat und nun in die fünfte Generation der Familie Rahn übergeht, ist alles andere als selbstverständlich", lässt sich der neue Partner zitieren. Rahn+Bodmer ist laut eigenen Angaben eine von insgesamt nur noch fünf inhabergeführten Privatbanken der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen in der Höhe von 17,5 Milliarden Franken.

