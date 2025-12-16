|
16.12.2025 08:42:36
Rahn+Bodmer ernennt erstes Mitglied der fünften Generation zum Partner
Zürich (awp) - Bei der Privatbank Rahn+Bodmer übernimmt die nächste Generation mehr Verantwortung. Das Zürcher Traditionsinstitut ernennt mit Simon Rahn per 1. Januar 2026 das erste Mitglied der fünften Generation zum unbeschränkt haftenden Partner, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.
Gleichzeitig treten laut den Angaben sein Onkel, Peter Rahn, und sein Vater, Christian Rahn, nach über 35 Jahren aus der Partnerschaft zurück. Das 275 Jahre alte Institut wird künftig von vier Partnern geleitet.
Der 34-jährige Simon Rahn ist Jurist und seit 2019 im Finanzwesen tätig. 2024 stiess er zu Rahn+Bodmer, wo er unter anderem Privatkunden berät. Diese Aufgabe werde er auch als Partner fortführen.
"Dass unsere Bank über zweieinhalb Jahrhunderte Bestand hat und nun in die fünfte Generation der Familie Rahn übergeht, ist alles andere als selbstverständlich", lässt sich der neue Partner zitieren. Rahn+Bodmer ist laut eigenen Angaben eine von insgesamt nur noch fünf inhabergeführten Privatbanken der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen in der Höhe von 17,5 Milliarden Franken.
rw/hr
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: SMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen unter Druck
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein schwächerer Start an. Auch der deutsche Aktienmarkt dürfte schwächer starten. An den Aktienmärkten in Fernost dominieren am Dienstag die Verkäufer das Geschehen.