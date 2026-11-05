Raghuvir Synthetics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raghuvir Synthetics veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.32 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 994.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch