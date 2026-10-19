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19.10.2026 06:37:00
Raghav Ramming Mass hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Raghav Ramming Mass hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.02 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Raghav Ramming Mass im vergangenen Quartal 928.1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raghav Ramming Mass 635.9 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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