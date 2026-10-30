Radware zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radware äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Radware einen Umsatz von 75.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch