RadNet zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RadNet gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 498.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 622.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch