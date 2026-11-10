RadNet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RadNet hat am 08.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 638.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 522.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch