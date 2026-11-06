Radix Industries (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Radix Industries (India) lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.61 INR, nach 0.470 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radix Industries (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41.25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 71.1 Millionen INR im Vergleich zu 120.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch