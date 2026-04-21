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21.04.2026 11:21:36

Radioveranstalter können sich für bisherige UKW-Frequenz bewerben

Bern (awp/sda) - Die UKW-Sendekonzessionen für Radios werden nach einem Entscheid des Parlaments ab 2027 neu vergeben. Die SRG und auch die Privatradios mit Leistungsauftrag sollen auf Gesuch hin ihre bisherigen Frequenzen weiter nutzen können.

Diese Gesuche müssen die SRG und die 25 konzessionierten Sender nun einreichen, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Dienstag schrieb. Frequenzen, die bis Ende 2026 nicht beansprucht werden, werden neu vergeben. Wird eine Frequenz mehrfach nachgefragt, gibt es eine Auktion. Das Senden über UKW bleibt freiwillig.

Vergeben werden die neuen Funkkonzessionen für den Zeitraum 2027 bis 2034. Das Parlament beauftragte den Bundesrat Ende 2025 mit einer Motion, die Verbreitung von Radioprogrammen über UKW auch nach dem Auslaufen der UKW-Funkkonzessionen 2026 zu ermöglichen.

UKW-Frequenzen, die Radios ohne Leistungsauftrag zugeteilt worden sind, werden weiterhin als Frequenzpakete ("Cluster") angeboten. Alle Radioveranstalter können sich darum bewerben. Das Bakom wird die Cluster voraussichtlich im laufenden 2026 auf seiner Webseite publizieren, Gesuche können bis Ende Juni eingereicht werden.

Eigentlich war geplant gewesen, den UKW-Rundfunk per Ende 2026 einzustellen. Danach sollten alle Radioprogramme über die DAB+-Technologie (Digital Audio Broadcasting) verbreitet werden. Das Parlament verlangte im Dezember mit einer Motion, UKW noch länger anzubieten.

Grund waren die Befürchtung, dass die Hörerschaft von noch über UKW sendenden Privatradios zu ausländischen Programmen wechseln könnte, statt sich DAB-fähige Geräte anzuschaffen. Die SRG-Programme verloren nach der Umstellung von UKW auf DAB+ Ende 2024 eine halbe Million Hörerinnen und Hörer, wie es Ende 2025 hiess.

Die SRG kündigte nach dem Parlamentsentscheid an, wieder auf UKW zu senden. "Ein vollständiger Verzicht auf UKW hätte nur Sinn gemacht, wenn per Ende 2026 die gesamte Branche UKW abgeschaltet hätte", hiess es damals. Die SRG könne es sich nicht leisten, weiterhin auf UKW und damit auf viele Hörerinnen und Hörer zu verzichten.

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