Radiation volontaire de la série FNB du Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - À la suite de son annonce du 12 avril 2021 précisant la fermeture du Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents (le « Fonds ») le 16 juillet 2021 (la « date de résiliation »), Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que les parts de série FNB du Fonds (les « parts de série FNB ») (symbole : IEMB) seraient volontairement radiées de la Bourse de Toronto (la « TSX ») à la fermeture des bureaux le jour de la de résiliation.

Sauf dans des circonstances précises, la série FNB du Fonds est fermée à toute nouvelle souscription directe. Les investisseurs peuvent continuer à négocier leurs parts de série FNB à la TSX jusqu'à leur radiation.

Si un investisseur détient des parts de série FNB à la fermeture des bureaux le jour de la résiliation, ses positions seront annulées en raison de la résiliation et il recevra un montant équivalant à sa quote-part de l'actif du Fonds.

Les paiements des parts annulées du Fonds seront versés d'ici le 20 juillet 2021, deux jours ouvrables suivant la date de résiliation. Les versements pour les investisseurs ayant un compte de prête-nom ou d'intermédiaire s'effectueront auprès du tiers en question, selon le cas.

À propos de iA Clarington

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2020, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com .

À propos de iA Gestion de placements

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iA Gestion de placements ») est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Basée au Québec (Canada), elle a été créée en 2004. Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2020, iA Gestion de placements détenait un actif sous gestion de plus de 102 milliards $.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington ainsi qu'iA Gestion de patrimoine et le logo d'iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.