Radiant Logistics legte Quartalsergebnis vor

Radiant Logistics lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 279.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch