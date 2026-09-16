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16.09.2026 06:37:00
Radiant Logistics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Radiant Logistics hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 USD, nach 0.100 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 261.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 220.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.390 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Radiant Logistics ein EPS von 0.350 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Radiant Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 934.36 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 902.70 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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