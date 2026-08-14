Radiant Cash Management Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radiant Cash Management Services äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Radiant Cash Management Services ein EPS von 0.690 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.06 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch