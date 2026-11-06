Radian Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Radian Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Radian Group 1.03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radian Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105.85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 624.1 Millionen USD im Vergleich zu 303.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch