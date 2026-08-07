Radian Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Radian Group hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.85 USD, nach 1.02 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radian Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 575.0 Millionen USD im Vergleich zu 318.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch