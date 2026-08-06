Radian Group Aktie 815337 / US7502361014
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06.08.2026 04:40:51
Radian Group Inc Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - Radian Group Inc (RDN) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $115.91 million, or $0.85 per share. This compares with $141.79 million, or $1.02 per share, last year.
Excluding items, Radian Group Inc reported adjusted earnings of $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 92.6% to $574.96 million from $298.55 million last year.
Radian Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.91 Mln. vs. $141.79 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $1.02 last year. -Revenue: $574.96 Mln vs. $298.55 Mln last year.
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