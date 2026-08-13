Radhika Jeweltech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Radhika Jeweltech hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.94 INR gegenüber 1.54 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1.53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch