Radhe Developers (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Radhe Developers (India) hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Radhe Developers (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 98.75 Prozent auf 0.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch