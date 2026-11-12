Radcom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Radcom hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch