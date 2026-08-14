Radcom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Radcom hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.18 USD gegenüber 0.150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33.41 Prozent zurück. Hier wurden 11.8 Millionen USD gegenüber 17.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch