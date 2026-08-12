Rackspace Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rackspace Technology präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 666.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 670.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch