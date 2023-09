Rackspace Technology wählt Palo Alto Networks für umfassende Cybersicherheitslösungen

Stärkung der Fähigkeit der Kunden, den sich entwickelnden Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein

SAN ANTONIO, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es sich für Palo Alto Networks , den weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, entschieden hat, um Unternehmen jeder Grösse umfassende Cybersicherheitslösungen zu bieten, die den Kunden helfen, den sich entwickelnden Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.



Mit einem umfassenden Serviceangebot können Kunden jetzt ihr Netzwerk über die Unternehmenszentrale, Geräte in Zweigstellen, bei Remote-Anwendungen, in Rechenzentren und in der öffentlichen Cloud schützen – und zwar mit den besten Sicherheitslösungen der Branche. Die Kombination von Palo Alto Networks branchenführenden Strata- Firewalls der nächsten Generation und cloudgestützten Sicherheitsdiensten mit dem Fachwissen von Rackspace Technology im Bereich Multi-Cloud-Computing und Sicherheitsoperationen ermöglicht Unternehmen Folgendes:

Schutz ihrer Daten und Anwendungen vor fortschrittlichen Bedrohungen, einschliesslich Ransomware, Malware und Datenverletzungen.

Vereinfachung der Sicherheitsarchitektur und des Betriebs.

Beschleunigung der Cloud-Einführung und digitalen Transformation.



"Da sich die Bedrohungslandschaft weiterentwickelt, sind Unternehmen zunehmend anfällig für neue und raffinierte Cyberangriffe. Als Antwort darauf suchen sie nach der fortschrittlichsten Technologie, um ihre Cybersicherheit zu verbessern und ihre Infrastruktur zu vereinfachen", so BJ Jenkins, President von Palo Alto Networks. "Wir freuen uns, dass wir ausgewählt wurden, Rackspace dabei zu unterstützen, führende Sicherheitstechnologien und integrierte Plattformen für Kunden bereitzustellen."

"Wir freuen uns, mit Palo Alto Networks zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die umfassendsten verwalteten Cybersicherheitslösungen auf dem Markt zu bieten", so Brian Lillie, President Private Cloud bei Rackspace Technology "Gemeinsam können wir Unternehmen dabei helfen, ihre Daten und Anwendungen zu schützen, ihre Sicherheitsabläufe zu vereinfachen und ihre Multi-Cloud-Einführung zu beschleunigen."

Weitere Einzelheiten über das Angebot von Rackspace Technology und Palo Alto Networks werden noch bekanntgegeben. Klicken Sie hier , um mehr über Private Cloud Rackspace Security zu erfahren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

