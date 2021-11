Rackspace Technology unterstützt Unternehmen bei der Maximierung von VMware-Investitionen mit Rackspace Elastic Engineering für VMware

Neues Angebot bietet modernes, hochgradig kollaboratives, verbrauchsbasiertes Support-Modell

SAN ANTONIO, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Elastic Engineering für VMware bekanntgegeben. Das Angebot bietet ein branchendifferenziertes Engineering- und Support-Modell, das Unternehmen bei ihren grösseren strategischen Zielen der Cloud-Transformation unterstützt, indem es das Beste aus Orchestrierung, Automatisierung und allgemeinen Tools für die VMware-Multi-Cloud-Computing-Infrastruktur herausholt.



Während Unternehmen danach streben, ihre Kernziele wie die Automatisierung von Aufgaben, die bessere Sicherung von Workloads, die Beschleunigung der Anwendungsbereitstellung, die Kostenkontrolle und die Einführung neuer Technologien wie Kubernetes mit VMware zu erreichen, stehen sie vor gemeinsamen Herausforderungen. Dazu gehören mangelndes Fachwissen, begrenzte Bandbreite, starre Partner-Supportkosten, technische Schulden und stark isolierte IT-Teams. Rackspace Elastic Engineering für VMware geht diese häufigen Hindernisse an, indem es Zugang zu unübertroffenem VMware- und Multi-Cloud-Know-how bietet, das durch agile Methoden mit hoher Affinität zu Kunden und ihren Teams bereitgestellt wird.

"Die Herausforderungen in Bezug auf fehlende IT-Kompetenz für Unternehmen werden immer grösser, da der Trend der ,Grossen Resignation' es noch schwieriger macht, das erforderliche Know-how zu finden", so Bryan Litchford, Rackspace Technology Vice President, Private Cloud. "Elastic Engineering for VMware gibt Unternehmen die Gewissheit, dass sie immer Zugang zu einem Team qualifizierter VMware- und Multicloud-Experten haben, die sich dafür einsetzen, ihre Geschäftsanforderungen zu verstehen und zielorientierte Ergebnisse zu liefern."

Durch Rackspace Elastic Engineering für VMware können Unternehmen einen DevOps-Ansatz nutzen, um wichtige Herausforderungen zu meistern. Dieses neue Serviceangebot für die VMware-Multicloud-Computing-Infrastruktur gibt Unternehmen den Zugriff auf Services über ein hochflexibles Nutzungsmodell, das es Unternehmen ermöglicht, sich so schnell oder langsam zu transformieren, wie es ihre Geschäftsanforderungen erfordern. Unternehmen erhalten Zugang zu einem dedizierten Team von VMware-Experten, das Workload-Migrationen optimieren, Innovationen beschleunigen oder IT-Teams mit speziellen Fähigkeiten oder aufenden Management- und Support-Services ergänzen kann.

"Das Besondere an diesem Service ist, dass er sowohl eine traditionelle als auch eine moderne IT-Betriebsstrategie unterstützt", fügte Litchford hinzu. "Nicht alle Kunden entwickeln sich im gleichen Tempo oder müssen heute alles verändern. Manchmal benötigen sie zusätzliches Fachwissen, um das Projekt abzuschliessen, oder möchten die Verwaltung und Architektur einer VMware-Umgebung in andere Hände geben. Rackspace Elastic Engineering für VMware ermöglicht es ihnen, das erforderliche Fachwissen zu erhalten und nur für das zu bezahlen, was sie tatsächlich nutzen."

Rackspace Elastic Engineering für VMware bietet Fachwissen zu einer breiten Palette von VMware-Technologien, einschliesslich Aufbau, Migration, Optimierung und Verwaltung der VMware-Multicloud-Computing-Infrastruktur vor Ort, über Hyperscaler und in Rechenzentren von Drittanbietern. Das Angebot wurde entwickelt, um kritische Komponenten von VMware-Umgebungen zu beschleunigen und zu stärken. Dazu zählen:

Architektur-Ausbau: Tanzu, Software-Defined Data Center (ESX, NSX, vSAN)

Tanzu, Software-Defined Data Center (ESX, NSX, vSAN) Automatisierung und DevOps: vRealize Automation und vRealize Orchestrator

vRealize Automation und vRealize Orchestrator Cloud-Migrationen: HCX, VMware Site Recover, vSphere vMotion und Zerto Virtual Replication

HCX, VMware Site Recover, vSphere vMotion und Zerto Virtual Replication Infrastrukturplattformen: Dedizierte und gemeinsam genutzte Umgebungen auf VMware Cloud Foundation, VMware Cloud auf AWS, Azure VMware Solutions und Google VMware Cloud Engine

Dedizierte und gemeinsam genutzte Umgebungen auf VMware Cloud Foundation, VMware Cloud auf AWS, Azure VMware Solutions und Google VMware Cloud Engine Optimierung: Tanzu, vRealize Operations, vRealize Network Insight

Tanzu, vRealize Operations, vRealize Network Insight Sicherheit: Carbon Black, NSX, Service Defined Firewalls, SASE, SD-WAN

"VMware bietet viele Vorteile für Unternehmen, die eine Multi-Cloud-Strategie verfolgen. Als strategischer Berater kann Rackspace Technology unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, das wahre Potenzial von allem, was die Multi-Cloud-Computing-Infrastruktur von VMware bieten kann, auszuschöpfen", so Rajeev Bhardwaj, Vice President, VMware Cloud Provider Platform Solutions, VMware. "Rackspace Elastic Engineering für VMware hilft dabei, genau das zu liefern, was Kunden brauchen – verbrauchsbasierten Support und Engineering, das ihnen hilft, ihren Umstieg heraus aus dem Rechenzentrum zu beschleunigen und zu steuern und gleichzeitig die Vorteile der VMware Cloud zu nutzen."

Mit Rackspace Elastic Engineering für VMware profitieren Kunden von Folgendem:

Flexible Betriebskosten – Ein flexibler Stundenpool für die gleichzeitige Nutzung für einen oder mehrere VMware-Workloads, der je nach Bedarf des Unternehmens nach oben oder unten skaliert werden kann.

– Ein flexibler Stundenpool für die gleichzeitige Nutzung für einen oder mehrere VMware-Workloads, der je nach Bedarf des Unternehmens nach oben oder unten skaliert werden kann. On-Demand-Zugang zu Experten – Einsatz eines On-Demand-Teams, bestehend aus Hardware-Experten und zertifizierten Fachleuten mit Erfahrung in allen Aspekten des VMware- und Rechenzentrumsmanagements.

– Einsatz eines On-Demand-Teams, bestehend aus Hardware-Experten und zertifizierten Fachleuten mit Erfahrung in allen Aspekten des VMware- und Rechenzentrumsmanagements. Konsistente Teamstruktur – Ein dediziertes Team von VMware-Experten, das mit den Zielen, der Mission und den strategischen Prioritäten des Unternehmens vertraut ist.

– Ein dediziertes Team von VMware-Experten, das mit den Zielen, der Mission und den strategischen Prioritäten des Unternehmens vertraut ist. Geteiltes Wissen und Ressourcen – Rackspace Technology erstellt und teilt Ressourcen, Plattformtools und Frameworks für alle Cloud-Expertenteams, um den Kunden das bestmögliche Know-how bereitzustellen.

Rackspace Elastic Engineering für VMware ist die neueste Elastic Engineering-Lösung von Rackspace Technology. Andere Rackspace Elastic Engineering-Lösungen umfassen die Unterstützung für die wichtigsten Hyperscale-Clouds AWS, Google Cloud und Microsoft Azure, Daten- und Sicherheitsdienste, ERP und Microsoft 365.

Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

VMware ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc., in den USA und anderen Ländern.