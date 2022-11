Rackspace Technology und NatureSweet veranstalten 17. jährliche Lebensmittelverteilung

Zu Thanksgiving werden 500 Haushalte versorgt

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um eine ausreichende Versorgung mit gesunden Lebensmitteln für bedürftige Familien im Nordosten von San Antonio zu gewährleisten, haben sich Rackspace Technology, NatureSweet und die San Antonio Food Bank zusammengetan, um an Thanksgiving Lebensmittel an Hunderte von Familien zu verteilen.



"Unsere Rackers freuen sich jedes Jahr auf diese Gelegenheit, unseren Nachbarn zu dienen und der Gemeinde von San Antonio zu helfen", so Holly Windham, Chief Legal and People Officer bei Rackspace Technology. "Wir werden über 500 Haushalte durch unsere Partnerschaft mit der Food Bank versorgen. Wir feiern das 17-jährige Bestehen unserer Partnerschaft und freuen uns darauf, der Food Bank dabei zu helfen, ihr Ziel an diesem Thanksgiving zu erreichen."

"Rackspace Technology ist ein langjähriger Partner der San Antonio Food Bank und wir freuen uns sehr, dass NatureSweet sich uns dieses Jahr anschliesst. Gemeinsam haben wir zum Aufbau einer gesünderen Gemeinschaft beigetragen. Diese Lebensmittelspende für Familien im Nordosten von San Antonio wird angesichts des bevorstehenden Thanksgiving-Festes dringend benötigt. Wir könnten nicht dankbarer sein", so Eric Cooper, President und CEO der San Antonio Food Bank.

WANN: Samstag, 19. November UHRZEIT: Die Verteilung beginnt um 9:00 Uhr WO: Parkplatz des Hauptsitzes von Rackspace Technology 1 Fanatical Place, San Antonio, TX 78218, USA WER: Hunderte von vorregistrierten Familien INTERVIEWS: SA Food Bank: Eric Cooper Rackspace Technology: Holly Windham BILDER: Familien bekommen von Rackers Lebensmittel in ihr Auto gepackt

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über NatureSweet, Ltd.

NS Brands, Ltd.® ist die Lösung aus einer Hand für biologisches und konventionelles Gewächshausgemüse in Nordamerika, das von der Vorliebe und Nachfrage der Verbraucher nach Snacktomaten angetrieben wird. Die Produkte von NS Brands, Ltd. sind immer frisch und von Hand geerntet und garantieren das ganze Jahr über einen hervorragenden Geschmack. Die Produkte von NS Brands, Ltd. werden von mehr als 5.000 Vollzeitmitarbeitern sorgfältig angebaut, geerntet und verpackt und bei grossen Lebensmittelhändlern, Einzelhändlern, Mitgliedergeschäften und Gastronomiebetrieben in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko verkauft. NS Brands, Ltd.® ist bekannt für seine erstaunlichen Mitarbeiter, seine preisgekrönte Qualität sowie seine innovativen Verpackungen und hat sich auch verpflichtet, einen positiven sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Gemeinden zu haben, in denen das Unternehmen tätig ist.

ÜBER DIE SAN ANTONIO FOOD BANK

Die San Antonio Food Bank ist eine gemeinnützige Organisation gemäss § 501(c)(3) des US Internal Revenue Code, die Millionen Pfund an Lebensmitteln an über 530 Wohltätigkeitsorganisationen im Südwesten von Texas liefert, die Bedürftige unterstützen. Neben der Verteilung von Lebensmitteln bietet die San Antonio Food Bank zahlreiche Programme an, die nicht nur die unmittelbaren Probleme des Hungers lösen, sondern auch Einzelpersonen und Familien helfen, eine langfristige Ernährungssicherheit aufzubauen. Weitere Informationen über die San Antonio Food Bank finden Sie auf unserer Website unter www.safoodbank.org . Finden Sie uns auf allen sozialen Kanälen: safoodbank

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com