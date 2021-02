Rackspace Technology und HiMed verbessern die Patientenversorgung mit cloudbasierter Patientenakten-Führung

SAN ANTONIO, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse und Details der Lösungen aus seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit HiMed Solutions bei der Implementierung einer cloudbasierten Patientenakten-Führung bekanntgegeben.

Das Patientenakten-System ermöglicht es Ärzten und medizinischem Personal in Kolumbien, mit schnellem, zuverlässigem und sicherem Zugriff auf Patientenakten in Übereinstimmung mit strengen Compliance-Vorschriften bessere Entscheidungen zu treffen.

HiMed Solutions bietet ein benutzerfreundliches, sicheres und agiles Online-System für Patientenakten, das den Verwaltungsaufwand für Ärzte und Administratoren reduziert und ihnen mehr Zeit für die Versorgung ihrer Patienten gewährt.

Innerhalb von gerade einmal 30 Stunden konnte Rackspace Technology HiMed in eine leistungsstärkere, sichere und agilere auf Managed VMware basierende private Cloud-Infrastruktur migrieren. Diese erfüllt die Anforderungen von Gesundheitsdienstleistern und bereitet HiMed gleichzeitig auf zukünftiges Wachstum vor. Rackspace Technology stand HiMed auch bei der Erfüllung ihrer Anforderungen an Datenschutz, Compliance-Vorgaben, Zugriffskontrollen, Anwendungsmanagement und Best Practices für Sicherheit mit Empfehlungen und seinem Know-how zur Seite.

Durch ihre neue Plattform konnten HiMed ihre Verfügbarkeit erhöhen sowie ihre Reaktionszeiten verkürzen und die Anzahl an Supportteam-Anrufen verringern. Eine verbesserte Infrastrukturüberwachung ermöglicht es HiMed ausserdem, ihren Ressourcenverbrauch zu bewerten, Zugriffs- und Schwachstellenanalysen zu erhalten und die Kontrolle über Infrastrukturkosten zu behalten. All dies hilft dem Unternehmen, bessere Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und mit den sich ändernden Anforderungen Schritt zu halten. Ab sofort müssen sich die HiMed-Techniker nicht mehr um Backend-Arbeit kümmern und können sich stattdessen auf die weitere Verbesserung der Patientenversorgung durch ihre Lösungen konzentrieren. Die Lösung, die Rackspace Technology für HiMed implementiert hat, ist auch durch Rackspace Managed Security geschützt. Dies trägt dazu bei, Sicherheit und Datenschutz von Patientendaten zu gewährleisten.

"Rackspace Technology ist ein grossartiger Geschäftspartner für unser Unternehmen. Sie haben uns nicht nur eine umfassende Lösung für unsere Bedürfnisse angeboten, sondern uns auch das Gefühl gegeben, dass sie wirklich in unserem besten Interesse handeln", so Jorge Iván Ramirez, Technology Advisor bei HiMed Solutions SAS. "Wenn man jetzt den Support anruft, fühlt es sich in der Tat so an, als ob man mit seinem besten Freund spricht, der einen nicht nur versteht, sondern einem auch helfen möchte."

"HiMed hat die Arbeit von Ärzten und die Versorgung der Patienten signifikant verändert", so Jeff DeVerter, CTO Solutions bei Rackspace Technology. "Um ihre Plattform auf die nächste Stufe zu bringen und ihren Erfolg zu steigern, war es von entscheidender Bedeutung, dass die Dateninfrastruktur von HiMed vor Ort in die auf Managed VMware basierende private Cloud-Infrastruktur von Rackspace migriert wurde. Zudem sind wir stolz darauf, dem Unternehmen eine sichere, robuste, schnelle und einfach zu implementierende private Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, die die erforderliche Compliance gewährleistet."

