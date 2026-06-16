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Rackspace Technology Aktie 56073566 / US7501021056

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16.06.2026 17:23:58

Rackspace Technology Stock Jumps 12% On AMD AI Infrastructure Partnership

Rackspace Technology
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(RTTNews) - Rackspace Technology, Inc. (RXT) stock gained 12.43 percent, or $0.74, to $6.65 on Tuesday, after the company announced a definitive agreement with AMD for the phased deployment of an initial 30-megawatt footprint of AMD-based compute infrastructure across Rackspace's global data centers from late 2026 through 2028.

The stock is currently trading at $6.65, compared with its previous close of $5.91 on the Nasdaq. Shares opened at $6.75 and traded between $6.18 and $7.16 during the session. Trading volume reached 51.45 million shares, significantly above the average daily volume of 19.79 million shares.

The agreement formalizes the memorandum of understanding announced in May and establishes AMD as a strategic technology partner for Rackspace's enterprise AI cloud platform.

RXT shares have traded between $0.39 and $7.65 over the past 52 weeks.

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Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.14 19.32 SWKBJU
Short 14’619.47 13.65 S5ZB6U
Short 15’148.39 8.97 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’761.53 16.06.2026 17:31:25
Long 13’191.95 19.88 SCB29U
Long 12’910.98 14.00 SE2BZU
Long 12’333.66 8.85 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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