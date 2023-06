Rackspace Technology ist Gewinner des Excellence in Server and Storage Sales, Americas Award

Mit der Auszeichnung werden Leistungen im Bereich "Server- und Speicherlösungen für Kunden" gewürdigt

SAN ANTONIO, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT)— ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Dell Technologies 2023 Global Partner of the Year Award in der Kategorie "Excellence in Server and Storage Sales, Americas" für seine Leistungen im Bereich aussergewöhnlicher Server- und Speicherlösungen für Kunden erhalten hat.

"Diese Auszeichnung steht für unsere über 20-jährige Zusammenarbeit mit Dell, durch die wir unseren Kunden aussergewöhnliche Server- und Speicherlösungen anbieten können", so Adrianna Bustamante, Vice President of Private Cloud Partnerships, Rackspace Technology. "Unsere starke Allianz basiert auf Vertrauen, Innovation und einem gemeinsamen Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Dell Technologies diese Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen in Private-Cloud-Umgebungen voranzubringen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen, damit sie Anwendungen modernisieren, neue Produkte entwickeln und innovative Technologien einsetzen können.

