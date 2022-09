Rackspace Technology im Bericht von ISG Research zu Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen in den USA als führend bezeichnet

Rackspace wird für die Bereitstellung integrierter Sicherheitslösungen ausgezeichnet, die die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen verbessern

SAN ANTONIO, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, wurde in dem kürzlich erschienenen, auf die USA bezogenen Bericht "ISG Provider Lens™ Cybersecurity Solutions and Services" der Information Services Group als "führendes Unternehmen" bezeichnet, wenn es darum geht, mittelständischen Kunden einen ganzheitlichen Managed-Services-Ansatz für Cybersicherheit zu bieten.



Der Bericht vergleicht die Stärken, Herausforderungen und Unterscheidungsmerkmale der Anbieter und identifiziert Rackspace Technology als einen führenden Anbieter von "vollständig integrierten Sicherheitslösungen, die modernste, in den Security Operations Centern des Unternehmens entwickelte Technologien mit Fähigkeiten zur Erkennung, Analyse und Beseitigung von Bedrohungen kombinieren".

"Da sich die Bedrohungslandschaft in rasantem Tempo weiterentwickelt, ist die Modernisierung der Sicherheit eine Schlüsselkomponente der digitalen Transformationsstrategien unserer Kunden", sagte Gary Alterson, Vice President, Security Services bei Rackspace Technology. "Wir bei Rackspace Technology begegnen unseren Kunden, auf welchem Entwicklungsstand sie sich auch immer befinden, und bieten Sicherheit mit der Fanatical Experience®, für die wir bekannt sind, indem wir weiterhin mit und im Auftrag unserer Kunden innovativ sind, um ihre Erfordernisse jetzt und in Zukunft zu erfüllen."

Der ISG-Bericht zeigt auf, dass die Unternehmen nicht mehr für jede Sicherheitsfunktion eigene Produkte kaufen, sondern zunehmend Anbieter von End-to-End-Diensten beauftragen. Zu den Schwerpunkten des Berichts gehören Cloudsicherheit, intelligente SOCs, MDR, proaktive Jagd nach Bedrohungen und tiefgreifende investigative Cyberanalysen.

"Für Unternehmen ist es schwer, mit heterogenen Produkten wirksame Cybersicherheitsstrategien zu entwickeln", sagte Doug Saylors, Partner und Co-Lead, Sybersecurity, bei ISG. "Dienstleister helfen ihnen, ein Netz von Lösungen aufzubauen, die miteinander kommunizieren können."

Der Bericht stellt fest, dass das Wachstum der Managed Services im Bereich der Cybersicherheit damit zusammenhängt, dass US-Unternehmen als Reaktion auf die zunehmende Raffinesse von Cyberkriminellen mehr in Funktionen wie Identitätsmanagement, Endpoint-Schutz und fortschrittliche Systeme zum Schutz vor Datenverlusten investieren wollen. Im Bericht werden ausserdem die Beschleunigung der digitalen Transformation und die Zunahme von Remote- und Hybridarbeit während der COVID-19-Pandemie als Faktoren erwähnt, die Unternehmen dazu veranlasst haben, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu überdenken.

Weitere Informationen:

https://www.rackspace.com/lp/isg-provider-lens-cybersecurity-solutions-services-us-2022

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über ISG Provider Lens™ Research

Die Untersuchungsreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist die einzige Bewertung von Dienstleistern ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der praktischen Erfahrung und den Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden darin eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während die ISG-Berater die Berichte dazu nutzen, ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und den Unternehmenskunden von ISG Empfehlungen zu geben. Die Untersuchung umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienste weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte werden in der Zukunft dazukommen. Wenn Sie weitere Informationen zu ISG Provider Lens™ Research benötigen, besuchen Sie diese ? Website .

Die ISG Provider Lens™ Archetype-Berichte sind eine begleitende Untersuchungsreihe und bieten erstmalig eine Bewertung von Anbietern aus der Perspektive bestimmter Käufertypen.

Über ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) ist ein weltweit führendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com .