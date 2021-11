Rackspace Technology hilft Awaze bei der Erzielung von Rekordleistung mit AWS-Projekt

LONDON, Nov. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europas führende Gruppe für verwaltete Ferienimmobilienvermietung, Awaze , sagt, dass die Unterstützung des Unternehmens durch Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), einem Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologiedienste, bereits Dividenden auszahlt, da die Gruppe ein Rekordjahr feiert und einem weiteren Wachstum entgegensieht.



Der Riese im Bereich der Selbstversorgung, der mehr als sechs Millionen Urlaubern pro Jahr 90.000 Unterkünfte in 36 Ländern anbietet, verzeichnete in den letzten 12 Monaten dank der zunehmenden Popularität von Inlandsreisen im Zuge der globalen Pandemie einen beispiellosen Nachfrageschub.

Awaze konnte dieses Jahr das punktuell enorme Verkehrsaufkommen auf seinen Websites von Hoseasons und cottages.com aufgrund des Übergangs von einer lokalen Umgebung zur Amazon Web Services (AWS)-Cloud bewältigen.

James Baird, Technical Operations Director bei Awaze, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Rackspace Technology hat es uns ermöglicht, unseren Cloud-Footprint zu optimieren und auf jeder Ebene und an jedem Punkt der Kunden- und Eigentümerreise elastisch zu machen. Das bedeutet, dass sich unsere Systeme nahtlos in Abhängigkeit von volatilen Nachfragemustern erweitern und reduzieren lassen, robust konsistente Reaktionszeiten und Leistung beibehalten und gleichzeitig hochgradig kommerziell optimiert sind."

Die enge Abstimmung der Rechenressourcen auf die Nachfrage im Rahmen der Investition von mehreren Millionen Pfund hat zu einer Reduzierung der Websitzungskosten um 30 % geführt.

"Vor dieser Investition mussten wir die Rechenressourcen die meiste Zeit auf Spitzenniveau halten", fügte Baird hinzu. "Wir hatten bereits mehrdimensionale Zyklen, die die Nachfragemuster beeinflussten, einschliesslich Tages- und Jahreszeit, aber die Pandemie hat diese vollständig gestört, was zu riesigen Spitzen und Tiefs führte. Durch die automatische Skalierung müssen wir keine Ressourcen mehr verschwenden, um die Marktvolatilität zu bewältigen, und können die Nachfrage auf die effizienteste und kostengünstigste Weise bedienen, während wir gleichzeitig die Leistung aufrechterhalten und unseren Gästen und Eigentümern ein grossartiges Erlebnis bieten."

Die Betriebseffizienz des Systems wurde am 21. Februar dieses Jahres einem der härtesten Tests unterzogen, als der Webverkehr in den Minuten, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson seine Rede zum Weg aus dem Lockdown vor dem Parlament gehalten hatte, um 400 % anstieg. Der Traffic erreichte seinen Höhepunkt bei einer Buchung und fast 100 Suchanfragen pro Sekunde, wobei die Anzahl der CPUs (Central Processing Unit), die die Gäste- und Eigentümerportale des Unternehmens mit Rechenleistung versorgen, in weniger als sechs Stunden von weniger als 100 auf über 1.200 anstieg.

Simon Bennett, CTO, EMEA bei Rackspace Technology, sagte: "Awaze ist seit über 12 Jahren ein geschätzter Kunde und wir sind stolz darauf, Teil der digitalen Entwicklung des Unternehmens zu sein. Da Autoskalierung und Flexibilität Schlüsselkomponenten von Public Cloud-Umgebungen sind, kann Awaze von erhöhter Innovation und Agilität zur Unterstützung der eigenen Geschäftsziele des Unternehmens profitieren."

Awaze nutzt derzeit den flexiblen und innovativen elastischen Engineering-Service von Rackspace Technology, um alle verbleibenden Anwendungen, die in Nicht-Cloud-Rechenzentren gehostet werden, in die AWS-Cloud zu migrieren. Dies wird beispiellose Flexibilität, nahezu grenzenlose Skalierbarkeit und Leistung bieten und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Wachstumskurs sowohl organisch als auch durch Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen fortzusetzen.

Weitere Informationen zu Awaze finden Sie unter www.awaze.com .

Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen, damit sie Anwendungen modernisieren, neue Produkte entwickeln und innovative Technologien einsetzen können.

Awaze

Awaze ist Europas führendes Unternehmen für verwaltete Ferienimmobilienvermietung und Urlaubsorte. Als Betreiber der spezialisierten Selbstversorger-Marken cottages.com, Hoseasons, James Villa Holidays und Novasol bietet das Unternehmen jedes Jahr mehr als sechs Millionen Gästen fantastische Urlaubserlebnisse mit 90.000 Unterkünften in 36 Ländern. www.awaze.com

Medienkontakt

Devika Mistry

EMEA Rackspace Technology Corporate Communications

Devika.mistry@rackspace.co.uk