Rackspace Technology ernennt erfahrenen Investmentbanker Thomas Cole zum Mitglied des Verwaltungsrats

Cole bringt über 37 Jahre Erfahrung an der Wall Street und eine Fülle von Führungserfahrungen mit zu Rackspace

SAN ANTONIO, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Ernennung von Thomas Cole zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Cole ist eine versierte Führungskraft im Finanzbereich mit einer glanzvollen 37-jährigen Karriere an der Wall Street.



"Herr Cole bringt eine Fülle von Führungsqualitäten und finanziellem Fachwissen in den Verwaltungsrat von Rackspace ein, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung macht", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. "Die Aufnahme von Herrn Cole in unseren Verwaltungsrat wird dazu beitragen, unsere Marktposition als führendes Unternehmen für Multicloud-Lösungen weiter zu festigen."

Cole verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Investmentbanking und war 11 Jahre lang bei der Citibank tätig, wo er als Co-Leiter im Bereich Leveraged Finance für die USA und Kanada fungierte. Er war verantwortlich für die Vergabe, das Underwriting und den Vertrieb von Leveraged Loans und hochverzinslichen Anleihefinanzierungen für grosse Unternehmensemittenten sowie für die Zusammenarbeit mit den US-Aufsichtsbehörden der Federal Reserve, der FDIC und der OCC.

Vor seiner Zeit bei der Citibank war Cole zweieinhalb Jahre bei der HSBC tätig und wurde dort zum Co-Leiter des Geschäftsbereichs Commercial and Investment Banking für Nord- und Südamerika befördert. Cole war ausserdem 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank im Investmentbanking tätig, vor allem in den Bereichen Kundenbetreuung und Origination, wo er bis zu seinem Ausscheiden Ende 2007 die US Leveraged Finance Group leitete.

"Ich freue mich sehr, dem Verwaltungsrat von Rackspace Technology beizutreten und mit den innovativen Führungskräften zusammenzuarbeiten, die sich der Entwicklung von Lösungen und Dienstleistungen verschrieben haben, um Kunden in jedem Abschnitt ihres Weges zur digitalen Transformation zu unterstützen", so Cole. "Rackspace hat eine vielversprechende Zukunft, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Amar und dem Team, um Möglichkeiten zu suchen, Mehrwert für Kunden und alle Geschäftsinteressenten zu schaffen."

Cole ist derzeit geschäftsführender Gesellschafter und Gründer des Beratungs- und Consultingunternehmens Narrowgate Partners. Ausserdem ist er Mitglied im Vorstand mehrerer gemeinnütziger Organisationen. Cole besuchte die Kelley School of Business an der Indiana University und schloss mit einem BS in Finanzwissenschaften ab. Ausserdem erwarb er einen MBA in Rechnungswesen und Finanzen an der University of Chicago Booth School of Business.

