Rackspace Technology ernennt Branchenveteran Dharmendra (D K) Sinha zum President, Geschäftsbereich Public Cloud

SAN ANTONIO, Texas (USA), July 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Ernennung von Dharmendra (D K) Sinha, einem Veteran der Technologiebranche, zum President des Geschäftsbereichs Public Cloud bekannt, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Der Amtsantritt von D K Sinha erfolgt, nachdem das Unternehmen kürzlich seine Pläne zur Umstrukturierung von Rackspace Technology in den Bereichen Public und Private Cloud angekündigt hat, um das Wachstum in beiden Segmenten zu beschleunigen und sein angestrebtes Ziel, sich als führender Anbieter von reinen Multicloud-Lösungen zu etablieren, umzusetzen.



In den letzten 24 Jahren hatte D K Sinha eine bedeutende Führungssposition bei Cognizant inne. Während seiner Tätigkeit bei Cognizant gehörte D K Sinha dem Führungsteam an, das die Beschleunigung und Realisierung des marktführenden Wachstums vorantrieb, um die Steigerung des Jahresumsatzes von Cognizant von 25 Mio. USD auf 16 Mrd. USD zu unterstützen, und gleichzeitig bedeutende geschäftliche und technologische Umwälzungen bewältigte. Zuletzt war D K Sinha President von Cognizant in Nordamerika. Die Region macht etwa 75 % der Gesamteinnahmen des Unternehmens aus. Er war in mehreren strategischen vertikalen Branchen tätig.

"Ich freue mich sehr, D K Sinha bei Rackspace Technology willkommen zu heissen, um unsere Public-Cloud-Strategie voranzutreiben", so Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology. "Mit seiner ausgezeichneten Erfolgsbilanz und umfassenden Branchenkenntnissen ist er die perfekte Führungspersönlichkeit, um uns bei der Wahrnehmung dieser grossartigen Marktchance zu unterstützen. Dies wird sich unmittelbar auf das Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie auswirken."

Während seiner langjährigen Tätigkeit bei Cognizant war D K Sinha auch Executive Vice President und President von Global Client Services. In dieser Funktion war er mit dem Aufbau und der Leitung des globalen Go-to-Market-Teams von Cognizant betraut, das wesentliche Funktionen wie Vertrieb, Field Marketing, Partnerschaften und Branchenallianzen umfasste. Er etablierte zudem ein führendes Vertriebsteam, das ein anhaltendes zweistelliges Wachstum erzielte, und erweiterte die Kundenbasis für weiteres Wachstum. Bevor D K Sinha zu Cognizant kam, war er bei Tata Consultancy Services und CMC Limited tätig.

"Rackspace Technology ist in einer einzigartigen Position, sich als führender Anbieter von reinen Multicloud-Lösungen zu etablieren", kommentierte D K Sinha, President für den Geschäftsbereich Public Cloud Business bei Rackspace Technology. "Mit der Struktur von zwei Geschäftsbereichen – Public und Private Cloud – sowie einem zusätzlichen Fokus auf Apps, Daten und Sicherheit möchten wir der führende strategische Partner unserer Kunden und Partner in allen Marktsegmenten sein. Ich freue mich auch darauf, das Ökosystem an Cloud-Lösungen des Unternehmens weiter zu stärken."

D K Sinha war Gründungspräsident der Cognizant US Foundation – einer Stiftung mit besonderem Schwerpunkt auf der Ausbildung im MINT-Bereich in Nordamerika. Während seiner beruflichen Karriere engagierte er sich stets in vielen Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) und er freut sich, dieses Engagement bei Rackspace Technology einzubringen.

D K Sinha verfügt über einen MBA-Abschluss des Birla Institute of Technology, Mesra, und einen Bachelor of Science vom Patna Science College in Patna, Indien.

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.