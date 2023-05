Rackspace Technology erhält neuen Kooperationsvertrag über Cloud Services vom texanischen Ministerium für Informationsressourcen

Der Vertrag umfasst einen optimierten Beschaffungsprozess und beschleunigt die Erbringung von Dienstleistungen für den Bundesstaat Texas

SAN ANTONIO, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für einen neuen Cloud-Services-Kooperationsvertrag (DIR Contract #DIR-CPO-5186) im Rahmen des Cooperative Contracts Program des Department of Information Resources (DIR) von Texas erhalten hat.



Der Vertrag bietet dem Bundesstaat Texas die Möglichkeit, Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Miscellaneous as a Service (MaaS), Cloud Broker und damit verbundene Dienstleistungen über einen optimierten Beschaffungsprozess zu erwerben, und ermöglicht Rackspace Technology eine schnellere Bereitstellung von Dienstleistungen.

"Durch die Evaluierung und Auswahl von Rackspace Technology für das Tätigen von Geschäften mit den Regierungsbehörden in Texas können Kunden des öffentlichen Sektors in Texas jetzt Cloud-Services erwerben, ohne ein öffentliches Ausschreibungsverfahren durchlaufen zu müssen", so Rick Rosenberg, Vice President und GM von Rackspace Technology Government Solutions. "Das beschleunigte Verfahren ermöglicht den Kunden, einfach direkt bei Rackspace Government Solutions gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu kaufen und zugleich von einer beschleunigten Produkt- und Lösungsbereitstellung zu profitieren."

Im Jahr 2020 wurde Rackspace Technology mit der Bereitstellung von Multi-Cloud-Lösungen beauftragt, um die IT-Modernisierung des Bundesstaates zu unterstützen. Rackspace Technology lieferte dem DIR betriebliche, technische und Sicherheitslösungen für die hybriden öffentlichen Clouds von DIR Data Center Services. Rackspace Technology nutzte auch seine guten Beziehungen zu den Cloud-Service-Anbietern des DIR, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP), um die Cloud-Strategie des DIR auszubauen.

"Das Engagement des DIR für eine technologische Modernisierung ermöglichte die Erbringung von Dienstleistungen für die texanische Regierung und die Versorgung der Menschen in Texas mit reaktionsschnellen, effizienten und kostengünstigen Technologielösungen", fügte Rick Rosenberg hinzu.

Weitere Informationen zu Lösungen von Rackspace Technology für Behörden finden Sie hier .

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

