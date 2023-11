Rackspace Technology bringt Rackspace Managed Cloud auf den Markt und revolutioniert damit das Management von Multi- und Hybrid-Clouds

Umfassender Service auf der Grundlage der Rackspace Cloud Management Platform, der Kunden die Möglichkeit bietet, Management und Betrieb ihrer Cloud-Umgebungen vollständig auszulagern

SAN ANTONIO, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung seiner bahnbrechenden Rackspace Managed Cloud (RMC) bekanntgegeben, einem umfassenden Service, mit dem Kunden das Management und den Betrieb ihrer Cloud-Umgebungen vollständig auslagern können. Dieses neue Angebot richtet sich an Unternehmen, die mit AWS, Azure, Google Cloud, Rackspace Private Cloud und lokaler Infrastruktur arbeiten.



Im Zuge der Weiterentwicklung der Cloud-Landschaft sehen sich Unternehmen beim effizienten Management von Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen mit einer zunehmenden betrieblichen Komplexität konfrontiert. Darüber hinaus reifen in den Unternehmen Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien heran, was neue Herausforderungen mit sich bringt, die mit zunehmender betrieblicher Komplexität einhergehen – von unterschiedlichen Architekturmustern über Cloud-Plattformen, Plattform-Interoperabilität und Verwaltung von Cloud-spezifischen Tools, APIs (Application Programming Interfaces), offenen und geschlossenen Standards, Sicherheit und laufendem Service-Management. Aufgrund dieser Entwicklung muss ein Cloud-Partner Methoden und Prozesse zur Rationalisierung des IT-Service-Managements (ITSM), zur Entwicklung von Betriebsabläufen (Develop Operations, DevOps), zur Stärkung agiler Methoden und zum plattformübergreifenden Kosten- und Anbietermanagement berücksichtigen.

"RMC vereint die Stärken eines zuverlässigen, kontinuierlichen Cloud-Betriebs mit einer transformativen Technik, was zu einer verbesserten Leistung, zuverlässiger Sicherheit und einem besseren Endkundenerlebnis führt und Unternehmen in die Lage versetzt, auf dynamische Anforderungen zu reagieren", so Mike Lindbert, Senior Director, Public Cloud Product, Rackspace Technology. "Gleichzeitig wird die Kontrolle über die Betriebs- und Cloud-Infrastrukturkosten aufrechterhalten, um Cloud-Services für die Cloud- Ökonomie zu schaffen."

RMC stellt eine bedeutende Erweiterung des bestehenden Technologieportfolios von Rackspace dar und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für das Cloud-Management, der den Standards der Information Technology Infrastructure Library (ITIL) entspricht und gleichzeitig moderne Betriebspraktiken wie Site Reliability Engineering (SRE) und DevOps einbezieht.

Unterscheidungsmerkmale von RMC:

Unterstützung von Umgebungen in AWS, Azure, Google Cloud, Rackspace Private Cloud und Kundenrechenzentren

von Umgebungen in AWS, Azure, Google Cloud, Rackspace Private Cloud und Kundenrechenzentren Dieser Service wird von der Rackspace Cloud Management Platform unterstützt, die bei der Verwaltung des gesamten Lebenszyklus verschiedener Cloud-Komponenten wie Computing, Speicherung, Daten und Anwendungen hilft.

Ein Servicebereitstellungsmodell , das integrierte ITIL-konforme Prozesse mit DevOps-Transformationsarbeit kombiniert.

, das integrierte ITIL-konforme Prozesse mit DevOps-Transformationsarbeit kombiniert. Jahrzehntelange Erfahrung mit Managed Services .

. Extreme Automatisierung und etablierte Prozesse, die die Betriebskosten mit der Zeit senken.



Rackspace Managed Services for Enterprise – Kundenvorteile:

Kostenoptimierung und Vorhersehbarkeit zur Reduzierung unnötiger Ausgaben.

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit für ein besseres Kundenerlebnis.

Verbesserte Sicherheit und Compliance zur Reduzierung des Unternehmensrisikos.

Reaktive Skalierung zur besseren Erfüllung von Geschäftsanforderungen.

Kontinuierliche Verbesserung und Transformation



"Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen können eine Herausforderung für ein effektives Management darstellen. Viele Unternehmen arbeiten derzeit isoliert in öffentlichen und privaten Cloud-Umgebungen, was zu erheblichen Kostenproblemen führt", so D.K. Sinha, President, Public Cloud Business Unit, Rackspace Technology. "Rackspace Managed Services for Enterprise löst diese Herausforderungen, indem es eine umfassende Lösung und einen Cloud-Service für die Cloud-Ökonomie anbietet, der die Betriebskosten senkt und die Anwendungsleistung deutlich verbessert."

Zu den wichtigsten Funktionen von RMC gehören:

Vollständig ausgelagertes Dienstleistungsmodell: Unternehmen können Rackspace mit dem End-to-End-Management ihrer Cloud-Umgebungen beauftragen und werden so von der Last des täglichen Betriebs befreit.

Unternehmen können Rackspace mit dem End-to-End-Management ihrer Cloud-Umgebungen beauftragen und werden so von der Last des täglichen Betriebs befreit. Multi-Cloud und hybride Umgebungen: Unsere Lösung unterstützt Multi-Cloud- und Hybrid-Implementierungen und erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen moderner Unternehmen an eine Cloud-Infrastruktur.

Unsere Lösung unterstützt Multi-Cloud- und Hybrid-Implementierungen und erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen moderner Unternehmen an eine Cloud-Infrastruktur. ITIL-basierter Betrieb : Rackspace setzt ITIL-Prozesse nach Industriestandard ein, die durch leistungsstarke Tools unterstützt werden, um einen effizienten und konformen Cloud-Betrieb zu gewährleisten.

: Rackspace setzt ITIL-Prozesse nach Industriestandard ein, die durch leistungsstarke Tools unterstützt werden, um einen effizienten und konformen Cloud-Betrieb zu gewährleisten. DevOps-Dienstleistungen : Wir bieten DevOps-Expertise, um projektbasierte Transformationsarbeit voranzutreiben, die es Unternehmen ermöglicht, Innovationen und Anpassungen schnell umzusetzen.

: Wir bieten DevOps-Expertise, um projektbasierte Transformationsarbeit voranzutreiben, die es Unternehmen ermöglicht, Innovationen und Anpassungen schnell umzusetzen. Einheitliche Konsole: Eine einheitliche Managementkonsole vereinfacht das Cloud-Management und bietet einen umfassenden Überblick über die Cloud-Ressourcen.



Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Rackspace Technology und RMC.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multi-Cloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com